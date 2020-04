Basketball-Liga schreibt Preis im Namen des US-Profis und seiner Tochter aus

Kobe Bryants Witwe erinnert an 19. Hochzeitstag an ihren Mann

Los Angeles (AFP) - Mit einer emotionalen Botschaft anlässlich ihres 19. Hochzeitstags hat die Witwe des tödlich verunglückten US-Basketballstars Kobe Bryant an ihren Ehemann erinnert. "Mein König, mein Herz, mein bester Freund. (...) Du fehlst mir so sehr", schrieb sie am Samstag im Onlinedienst Instagram. "Ich wünschte, du wärst hier, um mich in den Armen zu halten. Ich liebe dich."

Kobe Bryant und seine Frau Vanessa im Jahr 2018 © AFP

Bryant, seine Tochter Gianna und sieben weitere Menschen waren am 26. Januar bei einem Hubschrauberabsturz nordwestlich von Los Angeles ums Leben gekommen. Das Unglück und der Tod des 41-jährigen Superstars lösten weltweit Bestürzung aus.

Gianna wollte Profispielerin in der Basketball-Liga WNBA werden. Am Freitag kündigte die WNBA an, im Namen der beiden Verstorbenen einen Preis auszuschreiben. Mit dem Preis sollen Menschen ausgezeichnet werden, die sich um den Frauen-Basketball verdient gemacht haben.