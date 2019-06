Scheibe gerissen, Lenkhilfe ausgefallen, Antriebsache locker und kein Auspuff

Kölner Polizei zieht völlig maroden Lieferwagen aus dem Verkehr

Köln (AFP) - Polizisten haben in Köln einen völlig maroden Lieferwagen aus dem Verkehr gezogen. Das schrottreife Gefährt mit defekten Rückleuchten war Beamten am Montag im Stadtteil Kalk wegen Rissen in der Windschutzscheibe und teils massiven Roststellen aufgefallen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine genaue Überprüfung durch einen Gutachter förderte dann eine Vielzahl weiterer Mängel zutage.

Verkehrskontrolle © AFP

So war die Lenkhilfe war ausgefallen - das Fahrzeug ließ sich ausschließlich durch Muskelkraft lenken. Die Antriebsachse saß so locker, dass sie bei einer Vollbremsung herabzufallen drohte. Motor und Getriebe waren undicht, und eine Auspuffanlage war gar nicht erst vorhanden. Die Polizisten untersagten dem 36-jährigen Fahrer die Weiterfahrt und zogen die Zulassungsbescheinigung ein.