80-Jährige wird in rund drei Wochen erneut geimpft

Königin von Dänemark gegen Corona geimpft

Kopenhagen (AFP) - Königin Margrethe II. von Dänemark ist gegen Corona geimpft worden. "Ihre Hoheit die Königin ist heute gegen Covid-19 geimpft worden", gab das Königshaus am Freitag bekannt. "Die Königin wird in etwa drei Wochen erneut geimpft werden." Margrethe II. hatte im vergangenen Jahr ihren 80. Geburtstag gefeiert und war deshalb in der ersten Gruppe derjenigen, die geimpft werden.

Königin Margrethe II. von Dänemark im Oktober © AFP

Bisher sind fast 30.000 der 5,8 Millionen Dänen mit dem Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer geimpft worden. Die Königin ist in Dänemark sehr beliebt und hatte angekündigt: "Ich bleibe auf dem Thron bis ich runterfalle."