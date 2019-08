Zwei Männer stürzen nach Riss eines Seils in die Tiefe

Kolumbianische Soldaten verunglücken bei Flugschau tödlich

Medellín (AFP) - Zwei Soldaten der kolumbianischen Luftwaffe sind am Sonntag bei einer Flugschau in der nordwestlichen Stadt Medellín ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich auf dem Flughafen Olaya Herrera anlässlich eines jährlich stattfindenden Stadtfestes, wie die Luftwaffe mitteilte. Die beiden Unteroffiziere hatten sich an einer kolumbianischen Flagge festgehalten, die mit einem Seil an einem Militärhubschrauber befestigt war.

Zwei kolumbianische Soldaten stürzen in den Tod © AFP

Auf Videoaufnahmen in Onlinediensten ist zu sehen, wie das Seil reißt und die beiden Männer in die Tiefe stürzen. Der Flughafen wurde nach dem Unglück vorübergehend geschlossen.