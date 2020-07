Behörden registrieren 315 neue Todesfälle - Einschränkungen in Bogotá verschärft

Kolumbien verzeichnet Rekordzahl an Corona-Todesfällen an einem Tag

Bogotá (AFP) - Trauriger Corona-Rekord in Kolumbien: In einem Zeitraum von 24 Stunden haben die Gesundheitsbehörden in dem lateinamerikanischen Land 315 Todesfälle durch das neuartige Coronavirus verzeichnet. In der vergangenen Woche seien durchschnittlich noch 206 Corona-bedingte Todesfälle am Tag registriert wurden, teilten die Gesundheitsbehörden am Donnerstag in Bogotá mit.

Soldaten beaufsichtigen in Bogotá die Ausgangssperre © AFP

Wegen des starken Anstiegs bei den Infektionszahlen kündigte die Bürgermeisterin der Hauptstadt Bogotá, Claudia López, am Donnerstag eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen an. Die Krankenhäuser in der Millionen-Metropole sind bereits zu mehr als 91 Prozent belegt.

Nach offiziellen Angaben wurden in Kolumbien seit Beginn der Pandemie mehr als 7600 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Hinzu kommen mehr als 220.000 Infektionsfälle.