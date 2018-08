Zustimmung auch von Merkel, aus dem Europaparlament und der Wirtschaft

Kommissionschef Juncker unterstützt Abschaffung der Zeitumstellung in der EU

Berlin (AFP) - In die seit Jahren geführte Debatte über eine Abschaffung der Zeitumstellung kommt Bewegung: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kündigte am Freitag an, den Mitgliedstaaten und dem Europaparlament ein Ende des Wechsels zwischen Winter- und Sommerzeit zu empfehlen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schloss sich der Forderung an und auch aus dem EU-Parlament kam Unterstützung. Ökonomen warnten allerdings vor einem Flickenteppich aus unterschiedlichen Zeitzonen in der EU.

Gegner der Zeitumstellung fühlen sich bestätigt © AFP

Die EU-Kommission werde eine Empfehlung für die Abschaffung der Zeitumstellung beschließen, kündigte Juncker im ZDF an. Er verwies auf das Ergebnis einer europaweiten, nicht-repräsentativen Online-Befragung, bei der sich eine große Mehrheit gegen die Zeitumstellung ausgesprochen hatte. Es mache schließlich "keinen Sinn, Menschen zu fragen, was sie denken", und dies dann nicht umzusetzen.

Juncker hob hervor, dass nach der Empfehlung der EU-Kommission die Mitgliedstaaten und das Europaparlament grünes Licht für eine Abschaffung der Zeitumstellung geben müssten. "So wird das auch kommen", prophezeite Juncker.

EU-Verkehrsministerin Violetta Bulc sprach von einer klaren Botschaft. Die Kommission werde EU-Parlament und Europäischem Rat daher eine Gesetzesvorlage zur Abschaffung der Zeitumstellung vorlegen. Ob sie komplett auf die Sommerzeit oder Winterzeit umsteigen, sollen die Mitgliedsstaaten selbst entscheiden, wie ein EU-Sprecher ausführte.

Merkel sagte während ihres Nigeria-Besuchs, auch für sie habe ein Ende der Zeitumstellung "eine sehr hohe Priorität". Sie freue sich, dass die EU-Kommission das Ergebnis der europaweiten Umfrage dazu ernst nehme. Nun "sollte etwas daraus folgen", forderte die Kanzlerin.

Das Europaparlament hatte im Februar von der Kommission eine Überprüfung der Zeitumstellung gefordert. Dabei wurde auch auf Studien verwiesen, wonach die Sommerzeit "negative Folgen für die Gesundheit der Menschen" haben könne.

Die Kommission befragte die EU-Bürger vom 4. Juli bis 16. August in einer nicht-repräsentativen Online-Umfrage zu ihrer Meinung. Nach vorläufigen Ergebnissen sprachen sich 84 Prozent der rund 4,6 Millionen Teilnehmer für die Abschaffung der Zeitumstellung aus. Auch Behördenvertreter, Unternehmen und Verbände durften sich beteiligen.

Einem Zeitungsbericht zufolge stammten gut drei Millionen Teilnehmer aus Deutschland. Die EU-Kommission bestätigte, dass die Beteiligung der Deutschen mit 3,79 Prozent der Einwohner am höchsten gewesen sei.

Der Dortmunder Statistik-Professor Walter Krämer gab zu bedenken, dass die nicht-repräsentative Umfrage nicht unbedingt das wirkliche Stimmungsbild in der EU abbilde. Es sei vielmehr davon auszugehen, "dass die Leute, denen das Thema wichtig ist, die sich ärgern, wenn die Uhr umgestellt wird, mitgemacht haben", sagte er der Nachrichtenagentur AFP.

Nichtsdestotrotz erntete Juncker viel Zustimmung. Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber lobte, dass die EU-Kommission "die Zeichen der Zeit nun erkannt" habe. Wenn sie zügig einen Gesetzesvorschlag vorlege, könne "die Zeitumstellung bereits im kommenden Jahr der Geschichte angehören".

Der verkehrspolitische Sprecher der Grünen im EU-Parlament, Michael Cramer, erklärte, seine Fraktion unterstütze Junckers Vorhaben. "Die Zeitumstellung nutzt weder Mensch noch Natur, nervt viele und gehört deshalb schnellstmöglich abgeschafft."

Der Vize-Chef der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Theurer, begrüßte das Vorhaben auch aus wirtschaftlichen Erwägungen. Allerdings sei es wichtig, dass "kein Flickenteppich entsteht", sagte er dem "Handelsblatt".

Auch der Ökonom Korbinian von Blanckenburg warnte in der Zeitung, es wäre "für die Binnenmärkte schädlich, wenn wir faktisch neue Zeitzonen bekämen". Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, Stefan Kapferer, bestätigte, dass die Zeitumstellung "keine spürbare Energieeinsparung" bringe.

Die Patientenbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion, Martina Stamm-Fibich, erklärte, insbesondere wenn es wie bei der Zeitumstellung um Gesundheit gehe, sei es "dringend nötig" zu zeigen, "dass die EU nah an den Alltagsproblemen ihrer Bürgerinnen und Bürger dran ist". Das Ende der Zeitumstellung könnte auch bei der EU-Parlamentswahl Ende Mai Thema werden.