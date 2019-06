Kampfmittelräumdienst untersucht Stelle nach explodiertem Blindgänger

Krater in Feld in Hessen entdeckt - Ursache unklar

Limburg (AFP) - Auf einem Feld im hessischen Limburg ist ein Krater entdeckt worden. Wie er entstanden ist, blieb zunächst unklar. Wie die Polizei am Montag mitteilte, könnte ein explodierter Blindgänger die Ursache gewesen sein. Dies sei aber noch nicht zweifelsfrei bewiesen.

Krater auf einem Feld in Limburg © AFP

Den Angaben zufolge meldeten sich in der Nacht zum Sonntag Anwohner bei der Polizei, die eine Explosion gehört und ein Beben gespürt hatten. Am Nachmittag wurde dann der etwa vier Meter tiefe und zehn Meter breite Krater entdeckt. Der Kampfmittelräumdienst wurde eingeschaltet, um den Krater am Montag weiter zu untersuchen. Laut Polizei wurde zu nächst ausgeschlossen, dass die Explosion durch Arbeitsmaschinen verursacht wurde.