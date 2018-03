Krötenwanderung

Kreisstraßen zeitweise gesperrt

Kreis Höxter (ozv) - Weil die Temperaturen derzeit steigen, erwachen die Kröten aus ihrem Winterschlaf und wandern in ihre Laichgründe. Damit die Amphibien diesen Weg unbeschadet überstehen, kommt es auf der Kreisstraße 20 zwischen Helmern und Fölsen, der Kreisstraße 34 zwischen Bühne und Muddenhagen und der Kreisstraße 65 zwischen der Abtei Marienmünster und Kollerbeck ab sofort zu zeitweisen Sperrungen. Wie der Kreis Höxter mitteilt, werden die Strecken jeweils bei Bedarf nur in der Zeit zwischen etwa 19 Uhr bis gegen 6 Uhr bei entsprechenden Witterungsverhältnissen gesperrt, weil erfahrungsgemäß dann dort besonders viele Tiere die Fahrbahn überqueren.

„Aufgrund der feucht milden Witterung hat die Krötenwanderung am Wochenende begonnen, so dass diese Maßnahmen notwendig sind“, sagt Dr. Kathrin Weiß, Leiterin der Abteilung Umweltschutz und Abfallwirtschaft des Kreises Höxter. Ob eine Sperrung tatsächlich erforderlich ist, wird kurzfristig entschieden, um die Verkehrsteilnehmer so wenig wie möglich einzuschränken. Je nach Stärke der Wanderung ist mit zeitweisen Sperrungen bis Mitte April zu rechnen. Die Autofahrer werden um Beachtung und Verständnis für diese Artenschutzmaßnahme gebeten. Die Bürgerinnen und Bürger von Kollerbeck bittet der Kreis, auf die Strecken über Born und Papenhöfen auszuweichen.