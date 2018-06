Sprecher: "Unsere Frauen entscheiden selbst"

Kreml reagiert auf Sex-Warnung von Abgeordneter zur WM

Moskau (AFP) - Der Kreml hat trocken auf die Warnung einer russischen Parlamentsabgeordneten reagiert, die den Bürgerinnen des Landes von sexuellen Abenteuern mit ausländischen WM-Touristen abgeraten hatte. "Was unsere Frauen betrifft, sie entscheiden selbst", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Moskau. "Sie sind die besten Frauen der Welt", ergänzte er.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow © AFP

Die kommunistische Abgeordnete Tamara Pletnewa, Vorsitzende des Familienausschusses im Parlament, hatte die Russinnen am Mitwoch in einem Interview vor Sex mit ausländischen Fußballfans am Rande der WM gewarnt. Russinnen sollten nicht von ausländischen Besuchern schwanger werden - erst recht nicht, wenn diese eine andere Hautfarbe hätten, erklärte sie.

Pletnewa erinnerte an die Olympischen Spiele von 1980 in Moskau. Danach hätten zahlreiche Russinnen Kinder von Ausländern zur Welt gebracht. Diese seien teilweise von "anderer Rasse gewesen". Die Russinnen sollten "ihre eigenen Kinder zur Welt bringen", forderte die Abgeordnete.