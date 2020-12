Schiff muss nach dreitägiger Rundreise ohne Zwischenstopp nach Singapur zurück

Kreuzfahrt "ins Nirgendwo" nach Corona-Fall an Bord abgebrochen

Singapur (AFP) - Selbst Kreuzfahrten "ins Nirgendwo" sind in Zeiten der Corona-Pandemie nicht ohne Risiko: Nach drei Tagen musste die "Quantum of the Seas" ihre viertägige Rundfahrt ohne Zwischenstopp abbrechen und am Mittwoch nach Singapur zurückkehren, weil ein 83-jähriger Passagier positiv getestet worden war. Nach Angaben der Behörden des südostasiatischen Stadtstaats wurden die 1680 Passagiere und 1248 Besatzungsmitglieder aufgefordert, vorerst in ihren Kabinen zu bleiben.

Die "Quantum of the Seas" im Hafen von Singapur © AFP

Sie dürfen demnach erst von Bord, wenn alle Gäste und Angestellten, die mit dem infizierten Passagier Kontakt hatten, identifiziert sind. Bevor sie den Kreuzfahrtterminal verlassen, müssen sich alle Insassen zudem einem Test unterziehen. Nach Angaben des Betreibers Royal Carribean sind die engen Kontaktpersonen bereits isoliert und getestet worden. Die Tests seien alle negativ ausgefallen.

Singapur bietet die Kreuzfahrten "ins Nirgendwo" seit rund einem Monat an, um das aufgrund der Pandemie eingebrochene Geschäft wieder anzukurbeln. Die Idee erwies sich als Hit bei den Einwohnern, die seit Monaten nicht mehr verreisen können. An Bord der Schiffe gelten strikte Hygienemaßnahmen.