Flammen jeweils in Untergeschosses des Stadthauses ausgebrochen

Kripo sucht Brandstifter nach zwei Feuern am Sitz der Bonner Stadtverwaltung

Bonn (AFP) - Die Kriminalpolizei in Bonn sucht nach einem unbekannten Brandstifter, der binnen weniger Tage zweimal Feuer am Hauptsitz der Stadtverwaltung im Bonner Stadthaus gelegt haben soll. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei in beiden Fällen von vorsätzlicher Brandlegung auszugehen, teilte die Polizei am Dienstag mit. In den Untergeschossen des Hochhauses hatte es am vergangenen Donnerstag und erneut am Montag gebrannt.

Bonner Stadthaus © AFP

In beiden Fällen musste das Stadthaus vorübergehend evakuiert werden. Menschen wurden nicht verletzt. Das Feuer am Donnerstag war in einem Archivraum gelegt worden, bei dem Brand am Montag standen Kartons in einem Abstellraum in Flammen. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die vor oder nach den Bränden in dem Hochhaus Verdächtiges beobachteten.