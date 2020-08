Auch Belgien stuft Paris als Risikogebiet ein

Kritik an deutscher Reisewarnung für Südfrankreich

Paris (AFP) - An der deutschen Reisewarnung für Südfrankreich gibt es Kritik: Der Tourismusverband der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur bezeichnete die deutsche Reisewarnung für das Gebiet am Mittwoch als "heftig" und "ungerecht". Nach Deutschland stufte auch Belgien die französische Hauptstadt Paris als Risikogebiet ein.

Menschen an der Promenade von Nizza © AFP

Der Chef des südfranzösischen Tourismusverbands, François de Canson, rügte die Reisewarnung: "Wir kommen sehr schlecht mit dieser Situation klar, denn im September wird unsere Region am stärksten von deutschen Kunden frequentiert", betonte er. Die Deutschen stünden im Jahr für rund fünf Millionen Übernachtungen auf Campingplätzen und in Hotels.

Das Robert-Koch-Institut hatte die südfranzösische Region sowie den Großraum um Paris am Montag zu Risikogebieten erklärt, die Bundesregierung sprach daraufhin eine Reisewarnung aus. Die Zahl der Neuinfektionen war in diesen Gebieten über die Marke von 50 je 100.000 Einwohner gestiegen.

Belgien erklärte Paris nun seinerseits zur "roten Zone". Damit müssen sich Rückkehrer testen lassen und einer Quarantäne unterwerfen, wie das Außenministerium in Brüssel mitteilte.

In Deutschland müssen sich Rückkehrer aus den Risikogebieten bereits jetzt verpflichtend auf das neuartige Coronavirus testen lassen, sofern sie kein aktuelles negatives Testergebnis vorweisen können. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sie sich für 14 Tage in Selbstisolation begeben.

Angesichts der gestiegenen Corona-Infektionszahlen kündigten die französischen Behörden verschärfte Maßnahmen an. Im gesamten Stadtgebiet der besonders betroffenen Hafenstadt Marseille gilt nun eine Maskenpflicht, auch im Freien. Zudem müssen Bars und Restaurants im umliegenden Verwaltungsbezirk Bouches-du-Rhône bereits um 23.00 Uhr schließen. Ähnliches könnte auch in Paris in den kommenden Tagen angeordnet werden, wie ein Regierungssprecher sagte.

Kommende Woche tritt zudem in ganz Frankreich eine Maskenpflicht in Unternehmen und den meisten Schulen in Kraft. Premierminister Jean Castex sagte im Radiosender France Inter, als "Hypothese" seien notfalls auch örtliche Lockdowns für Risikogebiete wie Paris oder Marseille denkbar. Die Regierung werde jedoch alles tun, um eine Verschärfung der Lage zu vermeiden.

In Frankreich wurden zuletzt mehr als 3300 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, mehr als doppelt so viele wie in Deutschland. Nach Angaben des französischen Premiers Castex hat sich die Zahl der Fälle innerhalb von weniger Wochen verdreifacht. Mit mehr als 30.540 Todesfällen ist Frankreich eines der am stärksten betroffenen Länder in der EU.

Der Anstieg der Zahlen lässt sich wie in Deutschland zum Teil mit einer deutlichen Zunahme der Corona-Tests erklären, denn viele Urlaubs-Rückkehrer wollen Gewissheit. Die französische Regierung macht zudem das nachlassende Risikobewusstsein gerade junger Leute verantwortlich. Unter ihnen breitet sich das neuartige Coronavirus derzeit besonders stark aus. Rund 80 Prozent der positiv Getesteten haben aber laut den Gesundheitsbehörden keine Symptome.

Frankreich will den erwarteten Wirtschaftseinbruch von elf Prozent in diesem Jahr mit einem Konjunkturpaket im Umfang von 100 Milliarden Euro eindämmen. Es wird am Donnerstag der kommenden Woche vorgestellt, wie Castex ankündigte.