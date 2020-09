Mann vor australischer Küste in Kopf und Nacken gebissen

Krokodil attackiert Schnorchler am Great Barrier Reef

Brisbane (AFP) - An dem für seine Korallen berühmten Great Barrier Reef vor Australien ist ein Schnorchler von einem Krokodil angegriffen worden. Der 33-jährige Mann sei mit Bisswunden am Kopf und am Nacken in ein Krankenhaus geflogen worden, teilte am Donnerstag ein Behördenvertreter mit. Bei dem angreifenden Tier habe es sich vermutlich um ein zwei Meter langes Salzwasser-Krokodil gehandelt.

Krokodil greift Schnorchler an © AFP

Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge vor Lizard Island - die Insel ist vom Great Barrier Reef umgeben und ein beliebtes Ziel für Schnorchler und Taucher. Allerdings gelte sie auch als "Krokodil-Land", warnte der Behördenvertreter. Beim Schwimmen im Wasser müsse deshalb unbedingt Vorsicht gelten.