Dutzende Tiere müssen nach schweren Überschwemmungen in Südkorea gerettet werden

Kühe auf dem nassen Blechdach

Seoul (AFP) - Dutzende nach schweren Überschwemmungen auf Dächern gestrandete Kühe haben die Bergungskräfte in einem südkoreanischen Dorf vor ein gewichtiges Problem gestellt. Während der Überschwemmungen am Wochenende gelang es den Tieren, sich in dem Bauerndorf Gurye im Süden des Landes auf mehrere Hausdächer zu flüchten. Als die Fluten wieder zurückgingen, waren sie aber in der schwindelnden Höhe gefangen.

Auf einem Dach steckten sogar neun Kühe fest © AFP

Allein auf einem Dach steckten neun Kühe fest, wie auf Fotos zu sehen war. Den Rettern blieb am Montag nichts anderes übrig, als sie mit einem Kran einzeln wieder auf den Boden zurückzuhieven.

Wochenlanger heftiger Regen hat vielerorts in Südkorea für Überschwemmungen gesorgt. Seit Anfang August kamen dabei mehr als 30 Menschen ums Leben.