Tier läuft in Panik durch geschlossene Terrassentür und mehrere Räume

Kuh verwüstet auf Flucht vor Schlachter Wohnhaus in Rheinland-Pfalz

Bernkastel-Kues (AFP) - Auf der Flucht vor dem Schlachter hat eine Kuh in Rheinland-Pfalz ein Wohnhaus verwüstet. Das Tier konnte sich am frühen Montagmorgen vom Gelände einer Fleischerei in Bernkastel-Kues befreien, wie die Polizei mitteilte. Die Kuh flüchtete zunächst in einen benachbarten Garten, lief von dort in Panik durch die geschlossene Terrassentür in das Wohnhaus und verwüstete mehrere Räume im Erdgeschoss.

Blaulicht an Einsatzwagen © AFP

Die Bewohner konnten sich ins Obergeschoss retten und kamen mit dem Schrecken davon. Auf einer Weide am Ortsrand konnte die Kuh schließlich durch Mitarbeiter der Fleischerei erlegt werden.