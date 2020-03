Mega-Event soll nun im Oktober stattfinden

Kultfestival Coachella wegen Coronavirus verschoben

New York (AFP) - Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ist das berühmte Coachella-Festival in der kalifornischen Wüste verschoben worden. Das Kultfestival findet nun nicht wie geplant an zwei Wochenenden im April, sondern erst im Oktober statt, wie der Veranstalter Goldenvoice am Dienstag mitteilte. Derzeit gebe es "weltweit Verunsicherung", "wir nehmen die Sicherheit und Gesundheit unserer Gäste, Mitarbeiter und der Gesellschaft ernst", hieß es.

The two-weekend Coachella festival set for April will now take place over the weekends starting Friday October 9 and 16 © AFP

Die Entscheidung erfolgte auf Anordnung der Behörden. Sie werde "ohne Zweifel viele Menschen betreffen", sei aber nicht leichtfertig getroffen worden, teilte die zuständige Gesundheitsbehörde mit.

Neben dem Coachella-Festival, das sich innerhalb der vergangenen 20 Jahre zu einem der wichtigsten Musikereignisse der Welt entwickelt hat, wurden auch andere Großveranstaltungen in den USA wegen des Coronavirus verschoben oder abgesagt, darunter das Countrymusik-Festival Stagecoach und das Tech-Festival South by Southwest. In den USA wurden inzwischen fast tausend Infektionen bestätigt, mindestens 28 Menschen starben.