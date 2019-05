Kultregisseur Quentin Tarantino hofft auf Goldene Palme in Cannes

Paris (AFP) - Beim Filmfestival im südfranzösischen Cannes werden heute die Hauptpreise verliehen (Abschlusszeremonie ab 19.15 Uhr). Hoffnungen auf die Goldene Palme für den besten Film kann sich der US-Regisseur Quentin Tarantino mit "Once Upon a Time... in Hollywood" machen. Unter den Favoriten ist auch die US-deutsche Koproduktion "A Hidden Life" (Ein verborgenes Leben) des US-Regisseurs Terrence Malick mit August Diehl in der Hauptrolle.

Hofft auf die Goldene Palme: Quentin Tarantino © AFP

Die Jury um den mexikanischen Hollywood-Regisseur Alejandro González Iñarritu muss sich zwischen 21 Filmen im Wettbewerb entscheiden. Zum Abschluss der 72. Filmfestspiele an der Côte d'Azur werden weitere Preise vergeben, etwa für die beste Schauspielerin und den besten Schauspieler.