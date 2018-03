Berufungsverfahren gegen 72-Jährigen soll vier Wochen dauern

Kunsthändler Guy Wildenstein erneut wegen Steuerbetrugs vor Gericht

Paris (AFP) - Der bekannte Kunsthändler Guy Wildenstein muss sich erneut wegen Steuerbetrugs in Millionenhöhe verantworten. Vor dem Pariser Berufungsgericht begann am Freitag der Prozess gegen den 72-jährigen Franko-Amerikaner. Er und andere Erben des 2001 verstorbenen Kunsthändlers Daniel Wildenstein sollen dem französischen Fiskus rund 550 Millionen Euro vorenthalten haben. Das Urteil wird in vier Wochen erwartet.

Wildenstein im Pariser Justizpalast © AFP

Die Finanz-Staatsanwaltschaft spricht von dem "ausgeklügeltsten und längsten" Steuerbetrug in der jüngeren Geschichte Frankreichs. Im Januar 2017 waren Guy Wildenstein und weitere Angeklagte freigesprochen worden, darunter auch einer seiner Neffen und die Witwe seines älteren Bruders. Das Gericht begründete dies mit Gesetzeslücken und fehlerhaften Ermittlungen.

Das Milliardenvermögen der Familie aus Luxusimmobilien, Kunstwerken und Rennpferden wird größtenteils in Trusts verwaltet, die in Steuerparadiesen angemeldet sind. Im Besitz der Familie befinden sich unter anderem Gemälde von Caravaggio.