Gespann absichtlich in Grünstreifen gelenkt - Polizei lobt Kutschenführerin

Kutschenunfall mit 13 verletzte Senioren durch gerissenes Bremsseil verursacht

Buchholz in der Nordheide (AFP) - Der Kutschenunfall mit 13 Verletzten bei Egestorf in der Lüneburger Heide vom Mittwoch ist laut Polizei durch ein gerissenes Bremsseil verursacht worden. Wie die Ermittler am Donnerstag im niedersächsischen Buchholz mitteilten, konnte die Kutschenführerin das Gespann dadurch auf abschüssiger Straße nicht verlangsamen. Sie habe dieses "geistesgegenwärtig" noch neben die Straße in den Grünbereich gelenkt, um so das Tempo zu reduzieren.

Rettungskräfte am Unfallort © AFP

Bei dem Notmanöver geriet die Kutsche mit einer Seniorengruppe auf eine schräge Böschung und kippte um. Vier Fahrgäste wurden dabei schwer verletzt, neun leicht. Rettungskräfte und Notärzte kümmerten sich um die Verletzten. Die beiden Pferde des Gespanns blieben unversehrt. Die 51-jährige Kutschenführerin habe durch ihr Eingreifen Schlimmeres verhindert, erklärte die Polizei.