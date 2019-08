68-Jähriger fuhr gegen Mast - Polizei nimmt Ermittlungen zur Todesursache auf

Kutscher in Berlin nach Unfall tot unter Gefährt aufgefunden

Berlin (AFP) - Ein Kutscher ist in Berlin mit seinem Gefährt von der Straße abgekommen und nach einem Unfall tot unter der Kutsche liegend aufgefunden worden. Aufschluss über den genauen Hergang des Zwischenfalls vom Samstagnachmittag und die Todesursache sollen die weiteren Ermittlungen geben, wie die Polizei in der Hauptstadt am Sonntag mitteilte.

Der 68-Jährige war demnach in der Stadtrandsiedlung Malchow mit der von zwei Pferden gezogenen Kutsche aus zunächst unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr auf dem Gehweg gegen einen Mast mit Verkehrszeichen, der dadurch abknickte. Die Kutsche kam zum Stehen, der 68-Jährige stürzte zu Boden und blieb unter der Kutsche leblos liegen. Die Pferde blieben bei dem Unfall unverletzt.