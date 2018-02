Reality-TV-Star hüllte sich während der Schwangerschaft in Schweigen

Kylie Jenner bringt Tochter zur Welt

Los Angeles (AFP) - Kylie Jenner, Reality-TV-Star und Chefin der US-Kosmetik-Firma Kylie Cosmetics, ist Mutter geworden. Die 20-Jährige teilte am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit, ihre kleine Tochter sei bereits am 1. Februar in Los Angeles zur Welt gekommen. Den Namen verriet sie zunächst nicht. Vater des Kindes ist ihr Freund, der Rapper Travis Scott.

Kylie Jenner mit ihrem Freund Travis Scott © AFP

Die 20-Jährige spielt seit Jahren in der Reality-Show "Keeping Up with the Kardashians" mit und ist normalerweise sehr aktiv in den sozialen Medien. Während ihrer Schwangerschaft hüllte sie sich jedoch in Schweigen.

Dies sei eine bewusste Entscheidung gewesen, erklärte sie nun. "Ich wusste, mein Baby würde jeden Stress und jede Gefühlsregung mitbekommen". Im Interesse des heranwachsenden Lebens "und für unser Glück" habe sie sich für eine Twitter-Pause entschieden.