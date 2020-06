Ermittler: Bloße Clan-Zugehörigkeit aber kein Ausschlusskriterium bei Hilfen

LKA: Kriminelle Clans in NRW könnten Corona-Gelder erhalten haben

Düsseldorf (AFP) - Das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt (LKA) geht dem Verdacht nach, dass kriminelle Clans staatliche Corona-Soforthilfegelder abgegriffen haben könnten. Es gebe in vereinzelten Fällen Hinweise darauf, dass Clan-Mitglieder solche Finanzhilfen der Bundesregierung erhalten hätten, sagte der leitende LKA-Kriminaldirektor Thomas Jungbluth der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Er betonte aber, dass auch ein Clan-Mitglied etwa als Betreiber einer Shisha-Bar unter Umständen Anspruch auf Corona-Soforthilfe habe.

"Ein Clan-Angehöriger bleibt grundsätzlich anspruchsberechtigt", sagte Jungbluth. Die Zugehörigkeit zu einem Familienclan lasse die Anspruchsberechtigung nicht erlöschen. Mit den Soforthilfen will die Bundesregierung durch die Corona-Krise in Nöte geratenen Unternehmen und Soloselbstständigen zügig unter die Arme greifen. In mehreren Bundesländern gehen die Strafverfolgungsbehörden dem Verdacht auf Betrügereien bei Antragstellungen nach.

