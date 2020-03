41-Jährige bestiehlt Discounter in großem Stil - Verdächtige kommt in Haft

Ladendiebin versteckt in Hamburg fast 140 Tafeln Schokolade in Einkaufstrolley

Hamburg (AFP) - Eine Ladendiebin hat in einem Hamburger Supermarkt fast 140 Tafeln Schokolade auf einmal geklaut. Wie die Polizei in der Hansestadt am Freitag mitteilte, lud die 41-Jährige eine Packung nach der anderen in einen Einkaufstrolley, mit dem sie anschließend das Geschäft verließ. Sie wurde allerdings von einem Ladendetektiv beobachtet, der die Verdächtige aufhielt und die Polizei alarmierte.

Insgesamt umfasste die Beute der wegen Ladendiebstahls einschlägig polizeibekannten Frau 139 Tafeln, wie die Beamten mitteilten. Wofür die Beschuldigte eine derart große Schokoladenmenge benötigte, sei "nicht überliefert". Bei dem Diebesgut handelte es sich um Tafeln der Eigenmarke des betroffenen Discounters im Wert von 200 Euro. Die Verdächtige, die von den Beamten nach der Tat vom Donnerstag vorläufig festgenommen wurde, kam später in Untersuchungshaft.