Preisverleihung in New York im Zeichen von Corona und Black Lives Matter

Lady Gaga die große Gewinnerin der MTV Music Video Awards

New York (AFP) - US-Popstar Lady Gaga hat bei den MTV Video Music Awards eine ganze Reihe von Preisen abgeräumt: Unter anderem gewann sie gemeinsam mit Ariana Grande bei der Show des Musiksenders am Sonntagabend (Ortszeit) in New York für den Hit "Rain On Me" die Preise für den Song des Jahres und die beste künstlerische Zusammenarbeit. Den Preis für das beste Musikvideo ging R&B-Sänger The Weeknd.

Lady Gaga bei den MTV Music Video Awards © AFP

Lady Gagas und Grandes Video von "Rain On Me" wurde auch für die beste Kameraarbeit ausgezeichnet. Lady Gaga wurde zudem als beste Künstlerin des Jahres geehrt. Den besonders begehrten Preis für das gelungenste Musikvideo bekam der kanadische Künstler The Weeknd für "Blinding Lights".

In der Hauptkategorie "Bester Popsong" wurden Lady Gaga und The Weeknd jedoch von der weltweit erfolgreichen südkoreanischen K-Pop-Band BTS und deren Song "On" ausgestochen. Auch holten die Superstars aus Südkorea die Auszeichnungen als beste Gruppe, für die beste Choreographie und in der speziellen K-Pop-Sparte.

MTV hatte die Show wegen der Corona-Pandemie abgespeckt. Die musikalischen Auftritte fanden im Freien statt, und viele Stars nahmen ihre Preise per Videoschalte von daheim aus entgegen. So ließ Rapperin Megan Thee Stallion, deren Hit "Savage" als bester Hip-Hop-Song ausgezeichnet wurde, zuhause in Leggins und T-Shirt die Champagnerkorken knallen.

Die Show, die für die pompösen Auftritte und wilden Outfits der Musiker bekannt ist, fand auf mehreren New Yorker Bühnen im Freien statt. The Weeknd performte seinen Gewinner-Song "Blinding Lights" auf einer Aussichtsplattform hoch über Manhattan. Dabei erinnerte er an die Afroamerikaner, die in den USA Opfer von Polizeigewalt wurden: "Es ist wirklich schwer für mich, jetzt zu feiern."

Lady Gaga und Ariana Grande gaben - mit Masken und in futuristischen Kostümen - ihren Song auf dem Empire State Building zum Besten. "Es war kein einfaches Jahr für viele Menschen, aber ich sehe in der Welt einen großen Triumph des Mutes", sagte Lady Gaga. "Passt auf euch auf. Sagt eure Meinung. Und ich höre mich vielleicht wie eine kaputte Schallplatte an, aber tragt eine Maske. Es ist ein Zeichen des Respekts."

Die 34-Jährige gewann auch in der neu eingeführten Kategorie "Tricon Award", mit dem Künstler ausgezeichnet werden, die in drei oder mehr Disziplinen erfolgreich sind.

Moderiert wurde die Veranstaltung von der Schauspielerin Keke Palmer, die den Abend mit einer emotionalen Hommage an den kürzlich an Krebs gestorbenen afroamerikanischen Schauspieler Chadwick Boseman eröffnete. "Wir widmen die heutige Show einem Mann, dessen Seele so viele berührt hat", sagte sie.

Die Corona-Pandemie hat die gesamte Musikbranche hart getroffen. Tourneen mussten abgebrochen, Festivals in aller Welt abgesagt werden. Angesichts der ungewöhnlichen Umstände wurden neue Preiskategorien bei den MTV Awards eingeführt. So gewannen Grande und Justin Bieber zusammen die Auszeichnung für das "Beste Musikvideo von Zuhause" für "Stuck With You". Die Latino-Boyband CNCO holte den Preis für den besten Auftritt in Quarantäne für "Unplugged At Home".