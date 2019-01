Reaktion auf Vorwürfe der Phädophilie und sexueller Übergriffe

Lady Gaga entschuldigt sich für Zusammenarbeit mit R. Kelly

New York (AFP) - US-Popstar Lady Gaga hat sich für ihre frühere Zusammenarbeit mit dem unter Pädophilie-Verdacht stehenden Musiker R. Kelly entschuldigt. "Ich bedauere mein armseliges Urteilsvermögen, als ich jung war und dass ich mich nicht früher geäußert habe", schrieb die 32-Jährige am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Sie kündigte an, künftig nicht mehr mit dem Sänger und Songschreiber zusammenzuarbeiten.

Lady Gaga und R. Kelly © AFP

Zudem werde sie ihr gemeinsames Lied aus Online-Musikstores löschen lassen, kündigte Lady Gaga an. Sie hatte mit R. Kelly im Jahr 2013 den Song "Do What U Want (With My Body)" ("Mach was du willst mit meinem Körper") aufgenommen. Bei Twitter erhielt die Sängerin viel Zustimmung für ihre Entscheidung. "Wir stehen alle zu dir! Ich liebe dich!", antwortete ein Nutzer.

R. Kelly wird der Pädophilie und sexueller Übergriffe beschuldigt. Im US-Fernsehsender Lifetime war vergangene Woche eine sechsstündige Dokumentation ausgestrahlt worden, in der mehrere Frauen den Sänger beschuldigten, Sex mit jungen Mädchen im Alter unter 16 Jahren gehabt zu haben. Andere Zeugen versichern, der Sänger habe Frauen wie Sexsklavinnen gehalten.

R. Kelly äußerte sich bislang nicht öffentlich zu der Dokumentation. Die Staatsanwaltschaften in verschiedenen US-Bundesstaaten prüfen die Vorwürfe.