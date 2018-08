"Ich wollte nie so wie jede andere Frau gesehen werden"

Lady Gaga musste sich Anerkennung erst erkämpfen

Venedig (AFP) - US-Popstar Lady Gaga hat es auf dem Weg zum Erfolg nicht leicht gehabt: Sie habe zu Beginn ihrer Karriere "sehr hart" dafür kämpfen müssen, dass die Musikindustrie sie nicht verbiegt, sagte die 32-Jährige am Freitag beim Filmfestival in Venedig. Dort feierte der Film "A Star Is Born" Premiere, in dem sie neben Bradley Cooper eine Hauptrolle spielt.

Lady Gaga und Bradley Cooper in Venedig © AFP

Die Musikerin spielt in der Neuverfilmung von "Ein Stern geht auf" aus dem Jahr 1937 eine Frau, die als Sängerin berühmt wird - die Parallelen zur echten Lady Gaga sind unübersehbar. Auch die Protagonistin benutzt viel Make-Up, hinter dem sie sich bisweilen auch versteckt. "Sehr oft am Anfang meiner Karriere war ich nicht die schönste Frau im Raum - aber ich habe meine eigenen Lieder geschrieben", sagte Lady Gaga in Venedig.

Damals hätten ihr viele in der Filmindustrie sagen wollen, wie sie auszusehen habe, sagte die Musikerin. "Ich wollte nie sexy sein oder so wie jede andere Frau gesehen werden. Ich wollte ich selbst sein." Ihre größte Angst vor Beginn der Dreharbeiten sei gewesen, auf der Leinwand "vollkommen verletzlich und nackt zu sein". Das erste, was ihr Co-Star und Regisseur Cooper beim Vorsprechen getan habe sei gewesen, ihr Makeup abzuwischen. "Er wollte mich mit Nichts sehen - und er hat diese Verletzlichkeit in mir hervorgebracht. Durch ihn habe ich mich so frei gefühlt", schwärmte die 32-Jährige.

Die Künstlerin, die mit bürgerlichem Namen Stefani Germanotta heißt, ist für ihre extravaganten Auftritte und auffällige Kostüme bekannt. In Venedig legte sie am Vorabend der Filmpremiere einen dramatischen Auftritt hin, als sie im schwarzen Bondage-Dress im Wassertaxi vorfuhr.