US-Popdiva leidet an Fibromyalgie

Lady Gaga sagt Konzerte in Europa wegen "starker Schmerzen" ab

Washington (AFP) - US-Popdiva Lady Gaga hat aus gesundheitlichen Gründen die zehn letzten geplanten Konzerte ihrer Welttournee in Europa abgesagt. Sie könne wegen "starker Schmerzen" nicht auftreten, teilte die 31-Jährige am Samstag über den Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Sie sei "am Boden zerstört", müsse sich aber auf Anraten ihrer Ärzte zu Hause erholen.

Sängerin leidet unter chronischer Krankheit Fibromyalgie © AFP

Die Sängerin wollte eigentlich unter anderem noch in Berlin, Köln, London und Paris im Rahmen ihrer "Joanne World Tour" auftreten. Im vergangenen Jahr hatte sie mitgeteilt, dass sie unter der chronischen Erkrankung Fibromyalgie leidet, zu deren Symptomen Müdigkeit und Schmerzen gehören. Erst im September hatte die Grammy-Gewinnerin ein Konzert in Rio de Janeiro abgesagt, weil sie in einem Krankenhaus behandelt werden musste.