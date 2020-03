Trauer um die Corona-Opfer sowie Zeichen des Dankes an Ärzte und Pfleger

Landesweite Schweigeminute und Fahnen auf Halbmast in Italien

Rom (AFP) - Mit einer landesweiten Schweigeminute hat Italien am Dienstagmittag der Opfer des neuartigen Coronavirus gedacht. Überall in dem am stärksten von der Pandemie betroffenen Land Europas wurden die Fahnen auf Halbmast gesetzt. Mit der Aktion sollte zugleich ein Zeichen des Dankes für und der Solidarität mit den Beschäftigten im völlig überlasteten Gesundheitssystem gesetzt werden.

Fahnen in Rom auf Halbmast © AFP

Auf dem Kapitol in Rom sprach Bürgermeisterin Virginia Raggi von "einer Wunde, die das ganze Land schmerzt". Zugleich versprach sie ihren Landsleuten: "Zusammen werden wir es schaffen."

In Italien starben bereits mehr als 11.500 Menschen an der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19, über 100.000 Menschen infizierten sich. Mit am meisten betroffen ist die Region Bergamo, deren Präsident Gianfranco Gafforelli zu der Aktion aufgerufen hatte.

Aus Solidarität mit dem italienischen Volk setzte auch der Vatikan seine Fahnen auf Halbmast.