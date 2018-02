"Landungstag" bei Simulation von Marsflug in der Wüste von Oman

Dhofar (AFP) - Ein internationales Forscherteam simuliert am Donnerstag im Golfstaat Oman eine Landung auf dem Mars. Am sogenannten Landungstag wird in der Wüste von Dhofar in der Simulation ein bemanntes Raumschiff auf dem Roten Planeten aufsetzen. Drei Wochen lang werden 15 Wissenschaftler aus acht Ländern dann so tun, als seien sie auf dem Mars. Federführend bei dem Experiment Amadee-18 ist das Österreichische Weltraumforum.

Forscher in der Wüste von Oman © AFP

Die Wissenschaftler wollen Ausrüstung und Marsfahrzeuge testen, untersuchen, ob in einem aufblasbaren Treibhaus Gemüse wächst und herausfinden, wie sie unter den extremen Bedingungen miteinander zurechtkommen. Bei Problemen sind sie auf sich allein gestellt, einziger Kontakt nach außen ist das Kontrollzentrum in Innsbruck. Den Großteil des rund eine halbe Million Euro teuren Projekts finanzierten Partner aus der Industrie und private Spender.