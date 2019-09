Qandeel Baloch sorgte mit anzüglichen Videos in ihrem Land für Furore

Lebenslang für Bruder von Facebook-Starlet in "Ehrenmord"-Prozess in Pakistan

Multan (AFP) - Im "Ehrenmord"-Prozess gegen den Bruder des pakistanischen Facebook-Starlets Qandeel Baloch ist der Angeklagte am Freitag zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Muhammad Waseem sei vom zuständigen Gericht in Multan des Mordes für schuldig befunden worden, teilte sein Anwalt mit. Er kündigte zugleich an, gegen das Urteil in Berufung gehen zu wollen. Baloch war im Juli 2016 ermordet worden. Ihr Bruder gestand nach seiner Festnahme, die 26-Jährige wegen ihrer "anstößigen Videos" getötet zu haben.

Ermordete Pakistanerin Qandeel Baloch © AFP

Baloch war in Pakistan eine Internet-Berühmtheit. Sie war 2014 durch ein Video bekannt geworden, in dem sie in die Kamera blickt und fragt: "Wie seh' ich aus?" In Videos und auf Fotos zeigte sie sich danach immer wieder in eng anliegender Kleidung oder in Nahaufnahme mit stark geschminkten Lippen, dabei machte sie laszive Bewegungen.

In Pakistans konservativ-patriarchalischer Gesellschaft wurde Baloch von vielen angefeindet und öffentlich beschimpft. Andere, besonders junge Menschen, bewunderten sie wegen ihres Muts und ihrer Freiheitsliebe. Berichten zufolge fühlte sich Baloch zuletzt nicht mehr sicher in Pakistan und plante, auszuwandern.

Während sogenannte Ehrenmorde in Pakistan lange Zeit straffrei blieben, wenn Familienmitglieder dem Täter vergaben, gilt seit Oktober eine verschärfte Gesetzeslage. Demnach soll eine Vergebung durch Familienmitglieder nicht mehr möglich sein. Die Gesetzesänderung wurde durch den Mord an Qandeel Baloch angestoßen.