Landgericht stellt zudem besondere Schwere der Schuld fest

Lebenslange Haft für Hussein K. in Prozess um Mord an Freiburger Studentin

Freiburg (AFP) - Im Prozess um den Mord an der Studentin Maria L. aus Freiburg hat das Landgericht den Angeklagten Hussein K. zu lebenslanger Haft wegen Mordes und schwerer Vergewaltigung verurteilt. Das Gericht stellte am Donnerstag zudem die besondere Schwere der Schuld fest, was eine vorzeitige Haftentlassung nahezu ausschließt. Dem Urteil zufolge soll K. im Oktober 2016 am Fluss Dreisam die 19-Jährige vergewaltigt und getötet haben. Die junge Frau ertrank.

Gedenken an Maria L. © AFP

Das Gericht folgte mit dem Urteil gegen den als Flüchtling nach Deutschland gekommenen K. weitgehend dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die im Prozess auch eine anschließende Sicherungsverwahrung gefordert hatte. Diesbezüglich entschieden die Richter, dass diese angeordnet werden kann, darüber aber erneut von einem Gericht entschieden werden muss.

K. hatte zu Beginn des Prozesses im September zwar ein Geständnis abgelegt, dieses ließ aber viele Fragen offen. Seine Darstellung der Tatnacht wurde zudem in weiten Teilen angezweifelt. Eine entscheidende Frage im Prozess war auch das Alter des Angeklagten.