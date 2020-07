Mädchen soll obduziert werden

Leblos in Gartenpool aufgefundene Vierjährige in Baden-Württemberg gestorben

Reutlingen (AFP) - Eine leblos in einem Gartenpool in Baden-Württemberg aufgefundene Vierjährige ist in der Nacht zu Mittwoch gestorben. Eine Obduktion sei beantragt, wie die Polizei Reutlingen und die Staatsanwaltschaft Hechingen mitteilten. Demnach wurde das Kind am Montagabend leblos in einem Gartenpool in Burladingen entdeckt und in ein Krankenhaus gebracht.

Blaulicht © AFP

Die Vierjährige habe ersten Ermittlungen zufolge am Montagabend unter Aufsicht im Freien gespielt. Sie sei dann für kurze Zeit aus den Augen gelassen worden. Im Laufe der Suche nach dem Kind sei es leblos treibend in einem Gartenpool auf einem Nachbargrundstück gefunden worden.

Die Ermittlungen dauerten an. Unter anderem werde geprüft, ob eine Verantwortlichkeit Dritter bei dem Todesfall bestehe.