Begrenzte Ausnahmeregelung denkbar - In Deutschland keine zentralen Vorgaben

Lehrerverband rät wegen Corona-App zu Lockerung von Handyverboten an Schulen

Berlin (AFP) - Der Deutsche Lehrerverband hat Schulen mit strengen Handyverboten zu einer Lockerung aufgerufen, um allen Schülern die Nutzung der geplanten Corona-Warnapp zu ermöglichen. Die App funktioniere auch mit stumm geschalteten Smartphones, daher könnten "beschränkte Ausnahmeregelungen" erlassen werden, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger dem "Focus" vom Freitag.

Kinder mit Smartphone © AFP

Das Verbot der Handynutzung für alle sonstigen Zwecke könne auch trotzdem gelten, fügte er hinzu. Generell sei er Anhänger eines kompletten Handyverbots in Schulen insbesondere in der Unter- und Mittelstufe. In Deutschland regeln meistens Schulen selbst den Umgang mit Mobiltelefonen während der Unterrichtszeit, etwa im Rahmen ihrer Hausordnung oder durch Schulkonferenzbeschlüsse.