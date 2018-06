Ermittler gehen von Gewaltverbrechen aus - Hinweise auf 20-jährigen Tatverdächtigen

Leiche bei der Suche nach 14-Jähriger in Wiesbaden entdeckt

Wiesbaden (AFP) - Auf der Suche nach der seit zwei Wochen vermissten 14-jährigen Susanna hat die Polizei in Hessen eine Leiche gefunden. Ob es sich um die Vermisste handelt, war zunächst unklar, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Der Fundort der weiblichen Leiche befinde sich in einem schwer zugänglichen Gelände. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen von einem Gewaltverbrechen aus. Die Todesursache war zunächst noch unklar.

Die 14-Jährige wird seit dem 22. Mai vermisst. Bereits vergangene Woche war nach der Jugendlichen gesucht worden, jedoch ohne Erfolg. Nach Zeugenhinweisen wurde die Suche in Wiesbaden-Erbenheim am Montag wieder aufgenommen.

Bereits am Mittwochmittag teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit, aufgrund von Vernehmungen im Zuge der Ermittlungen könne eine Gewalttat gegen die 14-Jährige nicht ausgeschlossen werden. Es habe Hinweise auf einen 20-jährigen Tatverdächtigen aus dem Irak gegeben, der möglicherweise im Zusammenhang mit dem Verschwinden der Jugendliche stehen könnte. Derzeit würden weitere Maßnahmen mit der Staatsanwaltschaft abgestimmt.

Am Fundort der Leichen nahmen Spezialisten der Spurensicherung ihre Arbeit auf. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt, da den Angaben zufolge noch eine ausgedehnte Spurensuche vorgenommen werden muss.