21-Jährige war zuletzt bei Strandparty gesehen worden

Leiche von vermisster britischer Touristin in Kambodscha im Meer gefunden

Phnom Penh (AFP) - Eine Woche nach dem Verschwinden einer 21-jährigen Britin auf einer kambodschanischen Ferieninsel ist ihre Leiche gefunden worden. Die Leiche von Amelia Bambridge trieb im Meer in der Nähe der Grenze zu Thailand, wie der Polizeichef der Provinz Preah Sihanouk, Chuon Narin, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP sagte. Zu den Umständen von Bambridges Tod machte er keine Angaben. Bambridges Bruder bestätigte ihren Tod.

Strand auf Koh Rong © AFP

"Es ist meine kleine Schwester Amelia", schrieb Harry Bambridge im Online-Netzwerk Facebook. Er habe sich "nichts mehr gewünscht, als sie lebendig nach Hause zu bringen". Nun werde er sie wohl erst "im Himmel" wiedersehen.

Die britische Touristin war zuletzt am 24. Oktober gegen 03.30 Uhr gesehen worden, als sie auf der Insel Koh Rong eine Party in einer Strandbar besuchte. Die 21-Jährige wurde als vermisst gemeldet, als sie sich nicht wie geplant aus ihrem Hostel ausgecheckt hatte. An dem Strand, an dem die Party stattfand, wurden ihre Tasche und ihr Handy gefunden.

An der Suche nach der Touristin im Meer und im Dschungel beteiligten sich fast 200 Polizisten, Soldaten und Taucher. Ein ranghoher Polizeivertreter machte bereits am Dienstag deutlich, dass kaum noch Hoffnung bestehe, Bambridge lebend zu finden.

Ebenfalls am Dienstag teilte die Polizei mit, dass sie wegen des Verschwindens der Britin sechs Kambodschaner zur Vernehmung vorgeladen habe. Dabei ergaben sich aber keine Hinweise auf eine Verstrickung der Männer in das Verschwinden der Britin, sie wurden wieder freigelassen.

Bambridges Familie war nach Behördenangaben am Sonntagabend in Kambodscha eingetroffen, um bei der Suche zu helfen. Bei Facebook bat sie um Informationen zum Verbleib der 21-Jährigen. "Wo bist du Amelia, wir vermissen dich so sehr", schrieb Bambridges Schwester Scharon Schultes.

Die Insel Koh Rong liegt im Golf von Thailand und zieht mit ihren günstigen Unterkünften, ihren Strandbars und idyllischen Stränden vor allem Reisende mit kleinem Budget an.

Kambodscha gilt als weitgehend sicheres Reiseland. Allerdings haben wiederholt Verbrechen gegen Ausländer für Schlagzeilen gesorgt. Vergangene Woche wurden drei Männer wegen Gruppenvergewaltigung einer Französin in der Küstenprovinz Kampot angeklagt.