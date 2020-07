Feuerwehrleute mussten massive Trümmerteile aus dem Weg räumen

Leichen beider Bauarbeiter an Düsseldorfer Einsturzstelle geborgen

Düsseldorf (AFP) - Nach dem Teileinsturz eines fünfstöckigen Gebäudeanbaus in Düsseldorf haben Feuerwehrleute die Leichen der beiden getöteten Bauarbeiter aus den Trümmern bergen können. Zuvor mussten die Helfer massive Trümmerteile an der Unglücksstelle entfernen, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Die Leichname waren am Dienstag und Mittwoch unter den Trümmerbergen an der Einsturzstelle entdeckt worden.

Aufschluss über die Ursache für den Einsturz des leerstehenden Anbaus sollen nun die weiteren Ermittlungen geben. Nach Angaben der Stadt Düsseldorf war für das Bauprojekt zwar am Unglückstag eine Baugenehmigung erteilt worden. Allerdings lag der für die Freigabe der Bauarbeiten erforderliche Nachweis über die Standsicherheit dem zuständigen Amt demnach nicht vor.