Auswärtiges Amt rät von touristischen Reisen in Baltenstaat ab

Lettland führt Quarantäne-Pflicht für deutsche Reisende ein

Berlin (AFP) - Für Reisende aus Deutschland gilt in Lettland ab sofort eine zweiwöchige Quarantäne-Pflicht. Von diesem Samstag an müssten sich Deutsche nach ihrer Ankunft in Lettland in eine 14-tägige Quarantäne begeben, heißt es in neuen Reise- und Sicherheitshinweisen für Lettland, die das Auswärtige Amt in der Nacht zum Samstag veröffentlichte. Wegen der Quarantäne-Regeln rät das Ministerium von nicht notwendigen touristischen Reisen in das baltische Land ab.

Laut dem Auswärtigen Amt gilt eine Quarantäne-Pflicht in Lettland für Reisende aus allen Ländern, in denen binnen zwei Wochen mehr als 16 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner nachgewiesen wurden. Deutschland werde vom Lettischen Zentrum für Seuchenkontrolle und -Prävention zur Zeit mit einem Wert geführt, der über diesem Grenzwert liege. Für alle Reisenden nach Lettland besteht demnach überdies eine Registrierungspflicht.