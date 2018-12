Zwei Satelliten ins All gebracht

Letzter Start einer Ariane-5-Rakete in diesem Jahr erfolgreich

Cayenne (AFP) - Zum letzten Mal in diesem Jahr ist eine Ariane-5-Rakete ins All geflogen und hat erfolgreich zwei Satelliten in den Weltraum gebracht. Die Rakete hob am Dienstag am Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ab, wie die Arianegroup mitteilte. An Bord hatte die Rakete den indischen Telekommunikationssatelliten GSAT-11 und den südkoreanischen Wettersatelliten GEO-KOMPSAT-2A.

Start einer Ariane-5-Rakete im Oktober © AFP

Beide Satelliten wurden erfolgreich auf ihre Erdumlaufbahn gebracht. Es war der sechste und letzte Start einer Ariane-5-Rakete in diesem Jahr.