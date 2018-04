Letzter öffentlicher Auftritt von Astronaut Alexander Gerst vor zweitem ISS-Flug

Köln (AFP) - Letztmals vor seinem Start berichtet der deutsche Astronaut Alexander Gerst am Dienstag (10.30 Uhr) in Köln über seine bevorstehende zweite Langzeitmission auf der Internationalen Raumstation ISS. Gerst soll am 6. Juni mit einer US-Astronautin und einem russischen Kosmonauten vom Weltraumbahnhof Baikonur abheben. Seine Mission "Horizons" dauert sechs Monate. Dabei übernimmt Gerst im August als erster Deutscher das Kommando der ISS.

Alexander Gerst im Columbus-Trainingsmodul beim DLR in Köln © AFP

Der 41-jährige Gerst forschte bereits 2014 ein halbes Jahr auf der ISS. Zu großer Popularität gelangte er damals durch seine zahlreichen Botschaften aus dem All, die er unter dem Namen Astro-Alex via Internet verbreitete. Gersts Nachrichten von der ISS ließen seinerzeit eine breite Öffentlichkeit an dem Raumflug teilhaben.