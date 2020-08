Behörden verhängen nächtliche Aussgangssperre

Libanon kündigt erneuten Corona-Lockdown ab Freitag an

Beirut (AFP) - Im Libanon haben die Behörden angesichts eines Anstiegs der Corona-Neuinfektionen einen erneuten Lockdown angekündigt. Von Freitag an soll zwei Wochen lang eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft treten, wie das libanesische Innenministerium am Dienstag mitteilte. Von den Maßnahmen ausgenommen werden die Aufräumarbeiten in Beirut, wo am 4. August bei Explosionen mehr als 170 Menschen ums Leben kamen und tausende weitere verletzt wurden.

Zerstörungen in Beirut © AFP

Die landesweiten Ausgangssperren sollen in der Zeit des Lockdowns zwischen 18.00 Uhr und 06.00 Uhr gelten. Einkaufszentren müssen wieder schließen, Restaurants dürfen ihr Essen nur noch liefern. Öffentliche Versammlungen werden verboten. Der Betrieb am Flughafen läuft jedoch normal weiter.

Die Schutzmaßnahmen seien nötig geworden, nachdem die Zahl der Corona-Neuinfektionen zuletzt angestiegen war, teilte das Ministerium mit. Nach offiziellen Angaben wurden seit Ausbruch der Pandemie 9758 Infektionsfälle registriert, in 107 Fällen führte die Infektion zum Tod.