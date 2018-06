Ein Toter und drei Schwerverletzte beim Pinkpop-Festival

Lieferwagen fährt bei Festival in den Niederlanden in Gruppe von Fußgängern

Den Haag (AFP) - Am Rande eines Musikfestivals in den Niederlanden ist ein Lieferwagen in eine Gruppe von Fußgängern gefahren und hat dabei einen Menschen getötet. Drei weitere Menschen wurden bei dem Vorfall beim Pinkpop-Festival in Landgraaf nahe der deutschen Grenze schwer verletzt, wie die niederländische Polizei am Montag mitteilte. Der Fahrer flüchtete mit dem Lieferwagen und wurde gesucht.

Pinkpop-Festival in Landgraaf © AFP

Der weiße Lieferwagen hatte die Fußgänger den Angaben zufolge am frühen Montagmorgen auf einer Straße in der Nähe eines zum Festival gehörenden Campingplatzes überfahren. Das dreitägige Festival war zu dem Zeitpunkt erst wenige Stunden vorbei.

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Straße wurde von der Polizei für die Ermittlungen gesperrt. Ein Polizeihubschrauber machte Luftbilder vom Unglücksort.

Die Veranstalter äußerten sich "schockiert". In einer im Onlinenetzwerk Facebook veröffentlichten Erklärung hieß es, "unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien".

Zum Pinkpop-Festival, bei dem unter anderem Pearl Jam, die Foo Fighters und Bruno Mars spielten, kamen nach Angaben der Veranstalter am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils 67.000 Besucher. Das Festival gibt es seit den 70er Jahren.