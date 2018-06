Polizisten müssen 43-Jährigen absichern - Tourist in großer Gefahr

Liegeradfahrer gerät versehentlich auf Autobahn in Schleswig-Holstein

Lübeck (AFP) - Ein Liegefahrradfahrer ist in Schleswig-Holstein versehentlich auf eine Autobahn geraten. Der 43-Jährige sei bei Neustadt in Holstein ausgerechnet in einem Bereich auf die A1 aufgefahren, in dem es keinen Standstreifen gibt, teilte die Polizei in Lübeck am Montag mit. Autofahrer hätten die Beamten alarmiert, ein Streifenwagen sicherte den Mann während der Fahrt bis zur nächsten Ausfahrt ab.

Mutmaßlicher Entführer von Unternehmersohn Würth gefasst © AFP

Nach Angaben der Polizei bestand "höchste Gefahr", der Radler habe sich danach "mit Angst im Gesicht und zitternden Knien" vielmals entschuldigt. Es handelte sich um einen 43-jährigen US-Bürger, der mit seinem Liegefahrrad von Norwegen nach Spanien fahren will.

Der Tourist sei vom richtigen Weg abgekommen und von der Karte auf seinem Smartphone auf die Autobahn geleitet worden, berichteten die Beamten. Der Vorfall ereignete sich am Samstagvormittag. Es sei dem Mann "eine Lehre" gewesen. Die Polizisten beließen es bei einer mündlichen Verwarnung und wünschten ihm noch eine gute Reise.