Litauen führt erste vollautomatische Coronavirus-Teststation ein

Riga (AFP) - Es arbeitet rund um die Uhr, medizinisches Personal ist nicht notwendig: In Lettlands Hauptstadt Riga steht vermutlich das erste vollautomatische Corona-Testzentrum der Welt. Der von drei litauischen Unternehmen entwickelte, zwei Meter hohe blaue Automat nimmt selbstständig PCR-Tests vor, Kontakte zwischen Testern und Getesteten lassen sich somit vermeiden, wie die Entwickler der Nachrichtenagentur AFP erklärten.

The automated centre hands out testing kits with a robot arm and then collects the samples