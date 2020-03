Neues Gesetz soll Behörden Sonderbefugnisse für Krise einräumen

London schließt zur Coronavirus-Eindämmung rund 40 U-Bahn-Haltestellen

London (AFP) - Die Londoner U-Bahn schließt zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie vorübergehend etliche Haltestellen. Bis zu 40 Stationen ohne Umsteigemöglichkeiten zu anderen Linien würden bis auf Weiteres geschlossen, teilten die Londoner Verkehrsbetriebe Transport for London am Donnerstag mit. Auf bestimmten Linien werde zudem an Freitagen und Samstagen der Nachtbetrieb ausgesetzt, auch die Zahl der Busverbindungen werde reduziert.

Frau mit Schutzmaske in der Londoner U-Bahn © AFP

Die Londoner Verkehrsbetriebe appellierten an die Bürger, für "nicht notwendige Fahrten" die öffentlichen Verkehrsmittel nicht zu nutzen. Dadurch solle ein "sicherer und zuverlässiger Betrieb" für Menschen gewährleistet werden, die im Kampf gegen die Pandemie unverzichtbar seien.

Auch Bürgermeister Sadiq Khan appellierte an die Bevölkerung, ihre Aufenthalte außer Haus auf das "wirklich, wirklich notwendigste" zu beschränken.Die britische Regierung hatte nach langem Zögern dazu aufgerufen, auf nicht notwendige Reisen und soziale Kontakte zu verzichten. Ab Freitag werden die Schulen landesweit geschlossen.

Die Regierung schloss weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus nicht aus. Sie will am Donnerstag im Unterhaus eine Art Notstandsgesetz einbringen, dass den Behörden Sonderrechte für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren einräumt. Dazu zählen die Festsetzung und Isolierung von Menschen. Das Verteidigungsministerium rief 20.000 Soldaten in Alarmbereitschaft.