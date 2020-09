Spieler in Frankreich setzte auf Glückszahlen

Lotto-Jackpot von mehr als 150 Millionen Euro geknackt

Paris (AFP) - Ein Lottospieler in Frankreich kann sich auf 157 Millionen Euro freuen. Der oder die Glückliche knackte den Jackpot der Lotterie Euro Millions, wie die französische Gesellschaft Française des jeux (FDJ) am Mittwoch mitteilte. Niemand sonst in Europa tippte demnach die richtigen Zahlen.

Mehr als 150 Millionen Euro winken dem Gewinner © AFP

Der Gewinner hat nun 60 Tage Zeit, das Geld abzuholen. In Frankreich ist es der dritthöchste Gewinn seit Gründung von Euro Millions im Jahr 2004. Dort liegt der Rekord bei 170 Millionen Euro. In ganz Europa war der Höchstgewinn 190 Millionen Euro. Er wurde im vergangenen November in Großbritannien erzielt.