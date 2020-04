Süßigkeiten ursprünglich für Flugpassagiere gedacht

Lufthansa-Gruppe spendet Osterschokolade an Kliniken und Tafeln

Frankfurt/Main (AFP) - In großen Mengen spendet die Lufthansa-Gruppe Osterschokolade an Kliniken und Tafeln in Deutschland und in der Schweiz. Die Süßigkeiten seien eigentlich für Flugpassagiere an den Festtagen gedacht gewesen, teilte die Lufthansa am Mittwoch mit. Über 300.000 Osterhasen aus Schokolade würden an soziale Einrichtungen und Krankenhäuser in Frankfurt am Main und München sowie die rheinland-pfälzische Karl-Hack-Stiftung geliefert.

Lufthansa-Logo © AFP

Viele Menschen arbeiteten derzeit rund um die Uhr, um anderen zu helfen, erklärte Lufthansa-Vorstand Christina Foerster. "Ich freue mich, wenn wir den Helfern, aber auch Patienten und Bedürftigen eine kleine Freude zu Ostern bereiten können." Auch die Fluggesellschaft Swiss, die zur Lufthansa-Gruppe gehört, werde mehr als eine Tonne Osterschokolade an diverse Gesundheitseinrichtungen in der Region Zürich sowie in der Westschweiz spenden.