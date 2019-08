Flug von Frankfurt kurz nach Start abgebrochen - Normale Landung

Lufthansa-Maschine dreht wegen technischer Probleme um

Frankfurt/Main (AFP) - Eine von Frankfurt am Main gestartete Lufthansa-Maschine mit 370 Passagieren an Bord ist kurz nach dem Start am Sonntag wegen technischer Probleme umgedreht. Wie die Lufthansa am frühen Montagmorgen der Nachrichtenagentur AFP auf Anfrage mitteilte, entschieden sich die Piloten der Boeing 747-400, die nach Shanghai fliegen sollte, "vorsorglich zur Rückkehr nach Frankfurt".

Lufthansa-Maschine © AFP

Um die Landung vorzubereiten, ließ der Jumbo nach Angaben eines Unternehmenssprechers Kerosin ab. Das Flugzeug sei dann normal in Frankfurt gelandet. "Rein vorsorglich" sei die Flughafenfeuerwehr zur Landung der Maschine eingetroffen. Dies entspreche dem Standardverfahren in solchen Fällen.

Nähere Angaben zu der "technischen Unregelmäßigkeit" machte die Lufthansa zunächst nicht. Die Passagiere sollten am Montagvormittag mit einer Ersatzmaschine Richtung Shanghai starten.