Luftschlangen führen Bielefelder Polizisten zu Wohnungseinbrecher

Bielefeld (AFP) - Luftschlangen haben Polizisten in Bielefeld auf die Spur eines mutmaßlichen Einbrechers gebracht. Der Täter verlor das bunte Dekomaterial offenbar nach einem Einbruch in eine Wohnung, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten hatten demnach zunächst am Tatort Luftschlangen entdeckt - und wurden stutzig, als sie bei ihren anschließenden Nachforschungen in einem anderen Hauseingang ebenfalls auf Luftschlangen stießen.

Den Tatverdächtigen mitsamt seiner Beute machten die Polizisten dann schnell in einer Wohnung des Hauses ausfindig. Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen.