Preisvergabe wegen Absage der Messe erstmals nicht öffentlich

Lutz Seiler gewinnt Leipziger Buchpreis

Leipzig (AFP) - Lutz Seiler hat den Preis der Leipziger Buchmesse für seinen Roman "Stern 111" gewonnen. Das gab die Jury am Donnerstag im Deutschlandfunks Kultur bekannt. Seiler erhielt die Auszeichnung in der Kategorie Belletristik. Erstmals in der 16-jährigen Geschichte der Veranstaltung wurden die Preise nicht öffentlich vergeben. Die Leipziger Buchmesse war in der vergangenen Woche wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt worden.

Leipziger Buchmesse abgesagt © AFP

Der Preis der Leipziger Buchmesse wird in den drei Kategorien Übersetzung, Sachbuch/Essayistik und Belletristik vergeben. Insgesamt wurden in diesem Jahr 402 Titel eingereicht, 15 davon wurden nominiert. Die Gewinner wurden live in der Hörfunksendung "Lesart - das Literaturmagazin" des Deutschlandfunks Kultur verlesen. Der mit insgesamt 60.000 Euro dotierte Preis der Leipziger Buchmesse wird seit 2005 für herausragende Neuerscheinungen vergeben.

In der Kategorie Übersetzung gewann Pieke Biermann für ihre Übersetzung des Romans "Oreo" von Fran Ross. Den Preis für das beste Sachbuch/Essayistik erhielt Bettina Hitzer für "Krebs fühlen. Eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts".