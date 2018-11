Ozeanriese bietet Platz für 2900 Passagiere

Luxus-Kreuzfahrtschiff "Celebrity Edge" nimmt Kurs auf Florida

Saint-Nazaire (AFP) - Luxuskabinen, Edelrestaurants und Jacuzzis: Das Luxus-Kreuzfahrtschiff "Celebrity Edge" ist derzeit auf seiner ersten großen Fahrt. Das 306 Meter lange Schiff mit Platz für 2900 Passagiere stach am Montag vom westfranzösischen Hafen Saint-Nazaire aus in See und nahm Kurs auf Florida, wie ein AFP-Reporter berichtete. In der dortigen Werft war es im Auftrag der US-Kreuzfahrtgesellschaft Royal Caribbean Cruise gebaut worden.

Auf Jungfernfahrt: Die "Celebrity Edge" © AFP

Die "Celebrity Edge" ist kleiner als das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, die 363 Meter lange "Symphony of the Seas". Allerdings gilt der neue Ozeanriese als luxuriöser, unter anderem wegen seiner Riesensuiten mit Meerblick. In rund neun Tagen wird das Schiff in Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida erwartet. Ab Dezember können die ersten Passagiere auf Kreuzfahrt in die Karibik gehen.